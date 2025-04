Piracicaba registra primeira madrugada fria do ano

Depois de mais de 90 dias de calor, os moradores de Piracicaba finalmente sentiram o primeiro friozinho do ano neste sábado (5). A madrugada registrou temperaturas entre 18°C e 19°C — as mais baixas de 2025 até agora. Pela manhã, os termômetros marcaram 23°C, com sensação térmica igual.

Apesar de não exigir o uso de blusas pesadas, o clima ameno surpreendeu quem está acostumado com o calorão. O céu está com muitas nuvens e ventos gelados entre 21 km/h e 24 km/h, dando aquela sensação de outono. A umidade do ar gira em torno de 74%, enquanto a pressão atmosférica está em 1023 hPa.