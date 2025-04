Assaltantes roubam moto de Guarda Civil em Piracicaba

Um guarda civil de folga teve sua motocicleta roubada na noite desta sexta-feira (4), no bairro Vila Industrial em Piracicaba. Um celular que estava guardado no baú do veículo permitiu que a moto fosse localizada em Limeira, a cerca de 45 km de distância.

VEJA MAIS:

O roubo ocorreu quando o agente foi cercado e abordado na via pública por dois assaltantes armados que fugiram em seguida com a motocicleta. O rastreamento do celular indicou a localização do veículo no bairro Jardim Campos Elíseos, em Limeira.