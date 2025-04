AGORA: incêndio atinge residência na avenida Dona Francisca

Um incêndio atinge, neste momento, uma residência localizada na avenida Dona Francisca, em frente ao Supermercado Pague Menos, na Vila Rezende, em Piracicaba. As chamas se alastraram rapidamente e mobilizam equipes do Corpo de Bombeiros, que trabalham no combate ao fogo e na retirada dos moradores do imóvel.

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

Até o momento, não há relatos de vítimas graves, mas informações preliminares indicam que havia pessoas dentro da casa no momento em que o incêndio começou. A prioridade das equipes é garantir a segurança dos ocupantes e controlar o avanço das chamas.

A suspeita inicial é de que o fogo tenha começado em um automóvel que estava estacionado na garagem da residência, embora as causas exatas ainda estejam sendo apuradas. O local foi isolado, e a movimentação de curiosos é intensa nos arredores.