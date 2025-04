VÍDEO: 3 pessoas e 37 gatos são salvos por bombeiros em incêndio

Três pessoas foram resgatadas e 37 gatos salvos pelo Corpo de Bombeiros na casa que pegou fogo na noite desta sexta-feira (4), no bairro Vila Rezende em Piracicaba.

O incêndio atingiu o imóvel localizado na avenida Dona Francisca, em frente ao Supermercado Pague Menos, por volta das 19h50. As chamas se alastraram rapidamente e mobilizaram equipes do Corpo de Bombeiros, que trabalharam no combate ao fogo e na retirada dos moradores e felinos do imóvel. Um homem acamado foi carregado pela equipe.

A suspeita inicial é de que o fogo tenha começado em um automóvel que estava estacionado na garagem da residência, embora as causas exatas ainda estejam sendo apuradas. O local foi isolado.