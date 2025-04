Asteroide que ameaçava a Terra agora pode atingir a Lua

As novas observações também ajudaram a determinar com mais precisão as dimensões do asteroide, que antes eram estimadas entre 40 e 90 metros. Agora, acredita-se que ele tenha entre 53 e 67 metros, o que corresponde aproximadamente à altura de um prédio de 15 andares. Esse tamanho é relevante porque supera o limite de 50 metros, considerado suficiente para justificar a ativação de planos de defesa planetária.

Caso a probabilidade de impacto com a Terra ainda fosse superior a 1%, os preparativos para missões de desvio do asteroide já estariam em andamento, como explicou Moissl. Diversas estratégias para defender a Terra contra asteroides têm sido discutidas, incluindo o uso de armas nucleares e lasers. No entanto, até o momento, apenas uma delas foi testada com sucesso em um asteroide real.

Em 2022, a missão DART da Nasa conseguiu desviar a trajetória de um asteroide inofensivo ao colidir uma sonda espacial contra ele.