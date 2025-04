Fungo resistente: Piracicaba registra 1º caso no Brasil

Um homem de 40 anos, residente em Londres e com histórico de viagens pela Europa, foi diagnosticado em Piracicaba com o primeiro caso no Brasil de infecção pelo fungo Trichophyton indotineae. A cepa apresenta resistência aos tratamentos convencionais, levantando preocupações entre especialistas sobre a disseminação e o manejo da condição.

O fungo Trichophyton indotineae foi primeiramente reportado na Índia e já circula em países da Europa, Ásia e América. Contudo, o número de casos relatados globalmente ainda é baixo, possivelmente devido a dificuldades na identificação e à subnotificação, conforme apontam pesquisadores da área.

A dermatologista Renata Diniz, responsável pelo atendimento inicial do paciente em Piracicaba, relatou ter estranhado o quadro clínico desde a primeira consulta. "Era um paciente jovem, com múltiplas lesões extensas e disseminadas, que não havia apresentado melhora com os antifúngicos de primeira linha. Isso me alertou para a necessidade de uma abordagem diferente", explicou a médica. Embora o paciente tenha apresentado resposta a uma nova medicação prescrita, as lesões retornaram após a conclusão do tratamento.

Diante da persistência da infecção, a Dra. Renata Diniz buscou a colaboração do dermatologista John Verrinder Veasey, coordenador do Departamento de Micologia da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) e coautor da pesquisa. Ele sugeriu a investigação específica do Trichophyton indotineae. Amostras foram então encaminhadas para análise em um laboratório especializado do Instituto de Medicina Tropical (IMT) da Universidade de São Paulo (USP), que confirmou a presença do fungo resistente.

Resistência Terapêutica é o Principal Desafio