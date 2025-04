Obras na SP-304 geram trânsito caótico em Piracicaba

Questionada, a Eixo pediu a compreensão dos motoristas. "A Eixo SP conta com a compreensão e colaboração de todos os motoristas e usuários da SP-304 - Rodovia Luiz de Queiroz durante o período de construção dos viadutos no km 169 e no km 171. As medidas temporárias adotadas têm como objetivo principal preservar a segurança de todos e assegurar que a construção dos dispositivos seja concluída dentro do prazo previsto. A concessionária está empenhada em minimizar ao máximo os impactos causados e garantir que, ao término das obras, o resultado ofereça melhorias significativas e permanentes na mobilidade e na segurança de todos os que utilizam o trecho."

Obras

Durante a execução das obras, serão implementados desvios para garantir a fluidez do trânsito e minimizar impactos na rotina dos motoristas. Esses desvios estarão devidamente sinalizados, com placas indicativas, cones e painéis informativos, para orientar os usuários sobre as mudanças no trajeto.

Haverá também estreitamento de faixa nos locais próximos aos dois pontos que estarão em obras. O trânsito será desviado para apenas uma pista da rodovia, o que tornará o tráfego de mão dupla nesses trechos. O estreitamento ocorrerá do km 168, próximo a Klabin, até o km 170, na altura do acesso à SP 308 – Rodovia Hermínio Petrin. Neste ponto, a pista volta a ser dupla. O estreitamento voltará a vigorar do km 171 ao km 172.