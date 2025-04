Grupo de atletas faz campanha de Páscoa

Os corredores pretendem arrecadar mais que os cinco mil bombons do ano passado para que mais comunidades sejam atendidas. A campanha segue até o dia 19 de abril; a distribuição será no dia 20 (Domingo de Páscoa)

Todos os anos, os voluntários levam os “agrados” às crianças das comunidades Renascer; 3 Porquinhos, Portelinha, Pantanal, Cantagalo, Jardim Vitória, Jardim Glória, Esplanada e Jardim Camargo, além do Projeto Amor de Mãe.

Neste ano, será realizado um treinão com o objetivo de arrecadar os chocolates. Será no dia 13 de abril, às 7h, na avenida Cruzeiro do sul próximo ao número 200. Na oportunidade, serão convidadas todas as equipes de corrida de Piracicaba e região – virão atletas de Sumaré, Rio das Pedras, Limeira e Iracemápolis.