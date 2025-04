Vestibular 2025 da Univesp: inscrições terminam no dia 07/04

As inscrições para o vestibular 2025 da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) estão na reta final e se encerram na próxima segunda-feira, 07/04. Os interessados podem se inscrever exclusivamente pelo site vestibular.univesp.br, mediante o pagamento de uma taxa de R$ 47,50.

O processo seletivo será realizado no dia 18/05, às 13h, por meio de prova objetiva e redação. Os locais de aplicação serão divulgados em 09/05, e o início das aulas está previsto para o final de julho.

Podem se inscrever candidatos que já concluíram o ensino médio ou que estejam no último ano. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com a central de atendimento da Vunesp, pelo telefone (11) 3874-6300, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, ou pelo chat disponível no site do vestibular.