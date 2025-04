Carro na contramão causa acidente e fere três em Piracicaba

Três pessoas se feriram na tarde desta sexta-feira (4) após um veículo Haval na contramão de direção da rua Benjamin Constant, atingir uma caminhonete Amarok no cruzamento semafórico com a rua Riachuelo, que foi projetada contra a parede de um comércio. O carro também arrancou um parquímetro, no acidente que ocorreu no centro de Piracicaba.

As vítimas foram atendidas por equipes de socorro e encaminhadas para hospitais. Agentes da Semuttran e a Polícia Militar chegaram rapidamente no local do acidente, organizando o trânsito e interditando a rua Riachuelo.

O motivo da condutora do veículo Haval trafegar na contra-mão e as circunstâncias do acidente, estão sendo apuradas. Um boletim de ocorrência foi registrado.