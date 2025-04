Vítima filma e homem é preso por importunação sexual em UPA

Um homem de 60 anos foi preso por importunar sexualmente uma mulher de 20 anos, com uma testemunha na madrugada desta quinta-feira (3), na Unidade de Pronto Atendimento do Piracicamirim (UPA) em Piracicaba.

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

Segundo relato da vítima de 20 anos que tomava medicação na sala, o homem perguntou onde ela morava e como iria embora. Em seguida, ele enfiou a mão na bermuda tocando seu órgão genital. A jovem gravou a cena com um celular e acionou a Polícia Militar que estava no local.

Diante da denúncia, ele recebeu voz de prisão e tentou argumentar que estava com a mão nas partes íntimas por estar com câncer no reto, mas logo se desculpou e pediu para a família não ser avisada.