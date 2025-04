Cena de filme: Nuvem cobre Piracicaba e vira espetáculo no céu

O fenômeno foi registrado por diversos motoristas e passageiros que passavam pela avenida Luciano Guidotti, próximo ao viaduto da Higienópolis. No meio do trânsito intenso, celulares foram sacados para eternizar o momento.

Uma nuvem gigante e carregada dominou o horizonte, deixando apenas uma fresta para o sol se despedir do dia. O resultado? Um cenário digno de cinema, misturando beleza e mistério.

Quem olhou para o céu de Piracicaba, na região do Bairro Verde, Pauliceia e Paulista, no início da noite desta quinta-feira (3) sentiu que estava dentro de um filme de ficção científica.

Alguns compararam a cena com imagens de clássicos do cinema. Mas, no fim, era só a natureza dando mais um show gratuito em Piracicaba,