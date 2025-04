VÍDEO: Homem desmaia mulher com cotovelada em Piracicaba

Uma mulher de 40 anos desmaiou após pedir o fim do relacionamento e ser agredida com uma cotovelada no rosto pelo companheiro, nesta quinta-feira (3) em seu local de trabalho, no bairro Vila Independência em Piracicaba.Ele foi preso em flagrante e teve a prisão preventiva prorrogada.

Imagens de câmeras de segurança registraram a conversa do casal e o momento em que o homem, um mecânico de 43 anos, atinge a vítima, que cai imediatamente. O agressor ainda tenta ajudá-la a se levantar, sob o olhar de uma testemunha. Colegas de trabalho socorreram a mulher e levaram para a Central de Ortopedia e Traumatologia (COT).

A polícia foi acionada e deu voz de prisão ao agressor no local, sem que ele oferecesse resistência. O homem foi encaminhado à Delegacia de Defesa da Mulher, onde o caso está sendo conduzido pela delegada Olívia dos Santos Fonseca.