3 alimentos para evitar o câncer, segundo a ciência.

Alho: um tempero com potencial anticancerígeno

O alho contém compostos sulfurados, como a alicina, que apresentam propriedades anticancerígenas. Esses compostos podem inibir a formação de substâncias cancerígenas, retardar o crescimento de células tumorais, induzir a morte celular e modular o sistema imunológico.

A inclusão regular desses alimentos em uma dieta equilibrada e variada pode contribuir para a prevenção do câncer. No entanto, é importante ressaltar que a prevenção do câncer é um processo complexo que envolve outros fatores, como a prática de atividade física, a manutenção de um peso saudável e a não exposição ao tabaco. Consulte um profissional de saúde para obter orientações personalizadas sobre como adotar um estilo de vida saudável e reduzir o risco de câncer.