Perigo oculto: esquentar líquidos no micro-ondas pode ser fatal

Muitas pessoas usam o micro-ondas para aquecer líquidos como água e leite, mas poucos sabem que esse processo pode representar um risco à segurança. Ao aquecer líquidos no micro-ondas, pode ocorrer um fenômeno conhecido como superaquecimento, que pode resultar em uma fervura repentina e até explosiva. Isso acontece porque, ao contrário do fogão, onde as bolhas são visíveis enquanto a água ferve, no micro-ondas o líquido pode ultrapassar a temperatura de ebulição sem formar bolhas.

O micro-ondas é uma tecnologia que facilita muitas atividades cotidianas, mas, quando usado de maneira inadequada, pode gerar riscos. No caso dos líquidos, o problema é que eles podem atingir temperaturas acima do ponto de ebulição sem que as bolhas de vapor se formem. Isso significa que, ao mexer o líquido ou ao introduzir uma colher, pode ocorrer uma fervura repentina, levando a queimaduras ou até a danos no aparelho, como um curto-circuito.

De acordo com a Food and Drug Administration (FDA) dos Estados Unidos, é recomendável evitar o aquecimento prolongado de líquidos no micro-ondas devido aos riscos envolvidos. Embora muitas pessoas já tenham aquecido líquidos no micro-ondas sem problemas, o risco de acidentes ainda existe.

Como o superaquecimento ocorre no micro-ondas?

O micro-ondas aquece alimentos e líquidos através de ondas eletromagnéticas, que interagem com moléculas de água, gordura e açúcar, gerando calor. O magnetron, componente responsável por esse processo, faz as moléculas vibrar e produzir calor. O interior do micro-ondas é revestido com metal, o que faz com que as ondas ricocheteiem dentro do aparelho e aqueçam o conteúdo de forma desigual.