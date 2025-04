VÍDEO: Quatis encantam crianças no Jardim Brasília em Piracicaba

Piracicaba é uma cidade rica em biodiversidade, e não é raro encontrar animais silvestres em áreas urbanas, principalmente em parques e regiões de mata preservada. Entre os visitantes mais frequentes estão os quatis, mamíferos ágeis e curiosos que chamam a atenção de crianças e adultos.

Na manhã desta terça-feira (1), um bando com mais de trinta quatis surpreendeu pais e crianças no bairro Jardim Brasília. Os animais foram vistos e fotografados em uma área verde, despertando encanto e curiosidade entre os moradores. Apesar de já serem conhecidos na região, a grande quantidade reunida no local chamou a atenção de todos.

Os quatis vivem em bandos e possuem hábitos diurnos. Eles são conhecidos pelo focinho alongado e pela cauda longa e listrada, usada para equilibrar-se ao subir em árvores. Apesar do comportamento sociável, especialistas alertam que não se deve alimentá-los, pois isso pode causar dependência dos humanos e prejudicar sua saúde.