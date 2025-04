Torcedor piracicabano ganha convite do Corinthians após viralizar

A defesa do goleiro do Corinthians, Hugo Souza, no pênalti de Raphael Veiga foi um dos momentos marcantes da conquista do 31º título do clube paulista. O momento ficou registrado na memória de Samuel, de 11 anos, que ficou conhecido nas redes sociais após ser filmado torcendo pelo goleiro.

O vídeo, compartilhado pela mãe de Samuel, Elisama Cilene, chegou aos jogadores e ao presidente do clube, Augusto Melo. A diretoria do Corinthians então enviou um convite para que Samuel assistisse à partida contra o Vasco, que aconteceu no último sábado (29), no estádio de Itaquera, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

"Estamos felizes com o carinho recebido. O Corinthians nos ligou e o presidente nos mandou o convite. Está sendo uma experiência única e não temos palavras para agradecer. Estamos muito gratos por tudo o que estamos vivendo", disse Elisama.

Ela contou que teve a ideia de filmar seu filho porque sempre grava vídeos dele assistindo aos jogos para compartilhar com a família. "Ele estava tão empolgado na hora do pênalti que resolvi filmar para mostrar no grupo e acabou viralizando", explicou.