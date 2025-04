Piracicaba é beneficiada com R$ 319,6 milhões do Estado

Piracicaba será beneficiada pelo programa “São Paulo pra Toda Obra”, lançado pelo Governo do Estado nesta quinta-feira (3), no Palácio dos Bandeirantes. A cidade receberá um investimento expressivo de R$ 319,6 milhões para obras e melhorias na Rodovia SP-147, no trecho entre os municípios de Piracicaba e Anhembi. A iniciativa faz parte do maior programa de modernização do sistema rodoviário da história de São Paulo, que prevê um total de R$ 30 bilhões em investimentos em todo o estado.

As melhorias na SP-147 representam uma conquista significativa para Piracicaba e região. O trecho de 58,5 quilômetros passará por obras que incluem a recuperação funcional da via e outras intervenções estruturais, fundamentais para o aumento da segurança, a melhoria da mobilidade e o fomento ao desenvolvimento econômico local.

O deputado estadual piracicabano Alex Madureira, que tem atuado de forma ativa junto ao Governo do Estado, comemorou o anúncio do investimento e destacou a importância da iniciativa para o município.

