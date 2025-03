Anvisa amplia alerta sobre cremes dentais com estanho; ENTENDA

O órgão destacou que as manifestações não se limitam a um único produto e podem ocorrer com qualquer creme dental que tenha esse componente. O fluoreto estanoso, utilizado na prevenção de cáries, estava em menor evidência nos últimos anos devido ao seu gosto metálico, que requer aditivos para melhorar a aceitação. No entanto, a recente onda de relatos sugere um padrão crescente de reações adversas.

Reações mais frequentes

Sensações dolorosas (dor, ardência e queimação)

Irritações gengivais

Inchaço (nos lábios, amígdalas e mucosa oral)

Lesões orais (aftas, feridas e bolhas)

Sensação de dormência nos lábios e boca

Outros sintomas, incluindo alterações na língua

De acordo com dados de cosmetovigilância, os sintomas podem durar de dois dias a até cinco meses, com alguns casos persistindo mesmo após a interrupção do uso do produto.

Interdição temporária e posicionamento da Colgate

Na quinta-feira (28/3), a Anvisa chegou a interditar lotes do creme dental Colgate Total Clean Mint. No entanto, a medida foi suspensa após um recurso da fabricante, que negou qualquer risco à saúde e afirmou que alguns consumidores podem ter sensibilidade ao produto. Até o momento, a empresa não anunciou o recolhimento do item do mercado.