Cerveja, mais que lazer? Estudos apontam 5 benefícios

Fonte de Antioxidantes: A cerveja, especialmente as variedades mais escuras, contém antioxidantes como os polifenóis, os mesmos encontrados no vinho tinto. Esses compostos podem ajudar a combater os radicais livres no organismo, protegendo as células contra danos e contribuindo para a prevenção de diversas doenças.

O Alerta Crucial: Consumo Excessivo é Perigoso!

Apesar desses potenciais benefícios, é fundamental enfatizar que eles estão estritamente ligados ao consumo moderado. A Organização Mundial da Saúde (OMS) e diversas diretrizes médicas alertam para os graves riscos do consumo excessivo de álcool, que incluem: