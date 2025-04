Arquiteto morto que tentou atropelar assaltantes era recém-casado

A irmã de Jefferson, Jaqueline Dias, contou que ele tinha acabado de se casar e que ele e a esposa sonhavam em ter filhos. A família não se conforma com ocorrido, principalmente pelo fato dele apenas ter tentado evitar um assalto.

Jefferson Dias Aguiar estava em uma caminhonete quando viu uma mulher sendo roubada por dois indivíduos em uma moto. Segundo relatos, os bandidos teriam levado o celular e a aliança da vítima.

Após testemunhar o ocorrido, o arquiteto seguiu um dos assaltantes e jogou o carro que estava contra a moto do criminoso. Após levantar do impacto sofrido, o homem atirou três vezes contra Jefferson, que cai do carro e desmaia na rua.

Após ser atingido por um dos bandidos, Jefferson foi socorrido e levado ao Hospital da USP, em estado grave, mas não resistiu.