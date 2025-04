Velório é invadido e caixão incendiado por criminosos

Criminosos armados invadiram um velório nesta terça-feira (1) e atearam fogo no caixão onde estava o corpo de um homem morto em confronto com a polícia. O caso ocorreu na cidade de Trairi no Ceará.

De acordo com a polícia, a vítima do velório pertencia a um grupo rival da organização criminosa responsável pelo ataque. Imagens do incêndio no caixão circularam nas redes sociais, ampliando a repercussão do caso.

A violência entre facções no estado tem se intensificado nos últimos anos, com disputas pelo controle do tráfico de drogas. A polícia segue investigando o caso.