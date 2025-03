Diabetes: 6 frutas que ajudam evitar o desenvolvimento da doença

A alimentação desempenha um papel fundamental na prevenção de diversas doenças, incluindo a diabetes. Alguns alimentos possuem propriedades que auxiliam no controle dos níveis de glicose no sangue e podem contribuir para a redução do risco de desenvolver a condição. Entre esses alimentos, algumas frutas se destacam por seu teor de fibras, antioxidantes e compostos bioativos que favorecem o equilíbrio glicêmico.

Saiba mais:

Maçã

Rica em fibras solúves, a maçã ajuda a retardar a absorção do açúcar no organismo, contribuindo para o controle glicêmico. O consumo regular pode auxiliar na manutenção dos níveis de glicose dentro da faixa considerada saudável.

Pêra