Qual o horário limite para se exercitar e não perder o sono?

A relação entre exercício físico e sono é complexa e bidirecional: a prática regular de atividades melhora a qualidade do sono, e uma boa noite de sono favorece a disposição para se exercitar no dia seguinte. No entanto, o horário do exercício pode influenciar significativamente o descanso noturno.

O impacto do exercício no sono:

Exercitar-se traz diversos benefícios para o sono, como a redução do tempo para adormecer (latência do sono), a diminuição do tempo de vigília durante a noite e o aumento do tempo total de sono. A atividade física também pode ajudar a reduzir a necessidade de medicamentos para dormir e aliviar a sonolência diurna. Isso ocorre porque o exercício contribui para: