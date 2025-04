Jovem que reagiu a abordagem morreu com tiro na cabeça

Um disparo de arma de fogo na cabeça foi a causa da morte do jovem que reagiu a uma abordagem policial e arremessou pedras nos agentes, na noite desta terça-feira (1) no Jardim Boa Esperança, na região do Vila Sônia em Piracicaba.

Após o disparo, ele foi socorrido e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento do Vila Sônia (UPA) e transferido em estado gravíssimo ao Hospital dos Fornecedores de Cana, mas não resistiu e morreu.