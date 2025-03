Tarcísio fala sobre SP-304: melhorias dependem de pedágio

Will Baldine/JP

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) não confirmou a instalação de pedágios na rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), entre Piracicaba e Americana. Ele condicionou, no entanto, melhorias na rodovia à concessão do trecho à iniciativa privada. A declaração foi dada em coletiva de imprensa realizada na manhã desta quinta-feira (27) durante a solenidade de inauguração da segunda planta da Klabin, em Piracicaba, no distrito industrial Uninoroeste.

A Klabin é a maior produtora e exportadora de papéis para embalagens e soluções sustentáveis em embalagens de papel do Brasil. A Unidade Figueira II inaugurada nesta quinta-feira tem capacidade produtiva de 240 mil toneladas anuais e é fruto do aporte de R$ 1,6 bilhão. A nova fábrica está instalada no Distrito Industrial Uninoroeste, em terreno de 950 mil metros quadrados. Além de toda a diretoria da multinacional, participaram da solenidade o deputado estadual Alex Madureira (PL), o prefeito de Piracicaba Helinho Zanatta, o prefeito de São Pedro, Thiago Silva, secretários municipais, vereadores, entre outras autoridades.