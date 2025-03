Primeira onda de frio tem data para chegar; veja quando

As primeiras incursões de ar frio de 2025 devem atingir o Brasil ainda na primeira quinzena de abril, de acordo com a Climatempo. A mudança de temperatura será sentida principalmente nos estados do Sul e em partes do Sudeste e Centro-Oeste, marcando a transição definitiva para o outono, iniciado no último dia 20. No fim do mês, a intensidade do frio tende a aumentar.

Segundo o meteorologista Vinícius Lucyrio, da Climatempo, esse período será caracterizado por oscilações térmicas. "A primeira quinzena de abril já deve registrar a entrada das massas de ar frio em algumas áreas do interior do Brasil. Porém, esses períodos de temperatura mais amena serão curtos, durando de três a quatro dias, antes do retorno do calor, inclusive no Sul do país", explica. Ainda assim, as temperaturas não devem alcançar os extremos registrados em fevereiro.

