Funcionário da Raízen morre em acidente; 7 pessoas ficam feridas

Uma colisão entre um caminhão e uma van que transportava funcionários da usina Raízen causou a morte de um homem na Rodovia Comendador Américo Emilio Romi (SP 306), em Capivari (SP), manhã deste sábado (29).

Outras sete pessoas que estavam na van ficaram feridas.

A vítima fatal foi identificada como David Aparecido Bazzo, que morava em Porto Feliz (SP) e se deslocava para trabalhar na região de Piracicaba (SP).

A Prefeitura de Capivari informou que duas ambulâncias de resgate, equipes do Corpo de Bombeiros e uma Unidade Básica de Atendimento (UBA) do DER atenderam as vítimas.

De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (DER), a colisão aconteceu na altura do km 3,8 por volta das 6h50.