Klabin inaugura fábrica em Piracicaba e governador é esperado

A vinda da empresa para Piracicaba deu início às discussões para a construção do novo aneel viário. A proposta é que o dispositivo tenha início na rodovia Piracicaba – Rio Claro (rodovia Fausto Santomauro – SP-127, no km 27) e término na rodovia Piracicaba – São Pedro (rodovia Geraldo de Barros – SP-304, no km 174), com ligação no entroncamento com a Rodovia Herminio Petrin – SP-308, na altura do km 176.