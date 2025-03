Homem acha vizinho morto no banheiro em condomínio de Piracicaba

Um morador de um condomínio no Parque Piracicaba encontrou seu vizinho, de 60 anos, morto no banheiro da casa na manhã deste sábado (30), em Piracicaba.

Após o ocorrido, ele acionou o síndico e a Guarda Civil, que compareceu ao local junto com equipes de socorro. Os agentes constataram o óbito da vítima. Segundo relatos de testemunhas, o homem foi encontrado caído dentro do box do banheiro, com o chuveiro ligado.

Peritos da Polícia Científica também estiveram no local. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) pela funerária, e um boletim de ocorrência foi registrado no Plantão Policial.