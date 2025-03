Manifestantes protestam contra pedágios na Luiz de Queiroz

As faixas continham dizeres como “Pedimos uma escola, nos entregaram um esqueleto de concreto”, e também “Se não negociar, é greve”, em referência às reivindicações dos professores da rede estadual de ensino, que entregaram a pauta para a Secretaria de Educação e esperam uma mesa de negociações com o governador e secretário. O protesto teve a participação de alunos, e lideranças sociais e foi realizado de forma pacífica.

Manifestantes protestaram contra os pedágios que devem ser instalados na Rodovia Luiz de Queiroz e contra a inauguração a Escola Estadual Professora Vilma Ferrari, no bairro Vida Nova que, de acordo com os manifestantes, não tem a “estrutura necessária para ser inaugurada”, durante a visita do governador Tarcísio de Freitas a Piracicaba nesta quinta-feira (27). Os manifestantes estenderam faixas com reivindicações relacionadas à educação e contra os pedágios na rodovia. Tarcísio de Freitas tinha uma visita marcada a Piracicaba para a inauguração de uma planta da Klabin no município.

As faixas contra os pedágios foram assinadas pela deputada estadual Professora bebel (PT), que é uma das lideranças de um movimento contra a instalação de cinco praças de pedágio - três na Rodovia Luiz de Queiroz, entre Americana e Piracicaba, e outras duas na Estrada Velha de Tupi, entre Piracicaba e Santa Bárbara d’Oeste. A deputada avalia que com os pedágios, o governo de São Paulo irá “ilhar a população da região. Quem reside em Tupi, por exemplo, terá que pagar pedágio toda vez que deixar o bairro, seja para trabalhar, estudar, ir a qualquer atividade fora do distrito”, diz.

Ainda contra os pedágios, a deputada promoveu um encontro regional, na última segunda-feira (24), na subsede da Apeoesp de Americana, com a participação de diversas lideranças que também são contrárias aos novos pedágios para definir ações contrárias à colocação de praças de pedágio. Nesta reunião foi confirmada a realização de uma audiência pública da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, provavelmente no dia dois de abril, na Câmara de Santa Bárbara d´Oeste ou Americana, para debater a privatização destas rodovias, com a convocação do governo estadual para dar explicações.

Também foi decidida a realização de uma manifestação, inclusive com interrupção do trânsito na SP-304, em data e horário a serem definidos, para denunciar a privatização da SP-304, cujo leilão está previsto para ser realizado em meados deste ano, com a cobrança tendo início em novembro de 2025, depois das eleições. “O governador, que deverá disputar a reeleição, está fazendo todo esse processo à toque de caixa e quer iniciar a cobrança depois das eleições, para evitar desgaste, o que será inevitável. Estamos denunciando e mobilizando a sociedade para que, juntos, possamos fazer uma ampla discussão e reverter esta situação, uma vez que a colocação de praças de pedágios só irão prejudicar a população, tanto a que trabalha e estuda e que passa diariamente pela rodovia, assim como irá encarecer o preço dos produtos que circulam pela rodovia, já que a tarifa dos pedágios será embutida no seu preço”, diz Bebel.