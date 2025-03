Pancada em poste deixa motociclista em estado grave em Piracicaba

O grave acidente aconteceu na rua Alferes José Caetano, chocando populares que prestaram apoio ao jovem motociclista até a chegada das Unidades de Resgate do Corpo de Bombeiros, que encaminharam a vítima com urgência ao hospital.

Segundo informações, o motociclista trafegava via preferencial, pela Alferes José Caetano, quando colidou com a parte dianteira de um Citroen C4 Pallas que cruzava a rua. Com o choque, o condutor da moto perdeu o controle e foi projetado contra um poste de energia da via, sofrendo graves ferimentos.

A polícia e a pericia atenderam a ocorência, e as causas estão sendo apuradas.