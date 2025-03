Idosa tem diarréia em supermercado e é obrigada a limpar banheiro

Uma mulher de 62 anos registrou um boletim de ocorrência no Plantão Policial de Limeira (SP) no sábado (29), relatando constrangimento dentro de um supermercado no bairro Vale do Sol. O caso ocorreu na sexta-feira (28), por volta das 17h30 da tarde.

De acordo com o registro policial, a idosa passou mal enquanto fazia compras e procurou um banheiro. Uma funcionária da limpeza a encaminhou ao banheiro para pessoas com deficiência. No local, a mulher teve um episódio de diarreia e sujou o ambiente.