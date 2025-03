Vai chover em Piracicaba nos próximos dias? Veja a previsão

Piracicaba tem chances de chuva nos próximos dias, segundo previsão do Inmet (Instituto Nadional de Meteorologia). A previsão de chuva segue até, pelo menos, sábado (29), e as temperaturas vão ficar amenas durante o período da manhã e voltam a esquentar a tarde.

O Cepagri-Unicamp confirmou as chances de chuva. “A tendência para a quinta-feira é de tempo instável, com céu parcialmente nublado e pancadas de chuva ou temporais a partir da tarde, associados à chuvas localmente intensas e descargas elétricas”, citou.

A mínima nesta quinta-feira (27) é de 18°C e a máxima de 34°C. Segundo o Inmet, as chuvas devem acontecer até, pelo menos, sábado (29). Na sexta-feira (28), a previsão é de chuva a qualquer momento do dia, com céu predominantemente nublado. A mínima é de 19°C e a máxima é de 34°C. A previsão estendida para o domingo (30) é a de que o dia fique com muitas nuvens, mas sem a chance de chuvas. A mínima deve ser de 17°C e a máxima é de 36°C.