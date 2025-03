VÍDEO: professor é preso acusado de abusar de menor em banheiro

Ainda segundo a GCM, o menor passou as características do suspeito, com detalhes de um tênis com o solado cor-de-rosa. Os guardas identificaram o suspeito e o menor confirmou ser o abusador. Os GCMs detiveram o suspeito, que foi questionado. ele negou as acusações. Os dois foram levados à Santa Casa de Limeira para exame de corpo de delito.

O suspeito foi levado para a central de flagrantes de Limeira. Em depoimento, ele disse que tudo não passou de um “mal-entendido”. O suspeito ficou preso na carceragem do plantão policial por importunação sexual.