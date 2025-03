'Buraco misterioso' aparece no céu e intriga moradores

Nos últimos dias, moradores de Peruíbe, no litoral paulista, observaram um fenômeno atmosférico raro: um "buraco" circular no céu, que chamou a atenção e gerou discussões nas redes sociais. A cidade, que já é conhecida por relatos de avistamentos de OVNIs (Objetos Voadores Não Identificados), viu o surgimento de teorias diversas, incluindo suposições sobre portais dimensionais e sinais extraterrestres.

De acordo com o meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Franco Nadal Villela, o fenômeno é classificado como altocumulus stratiformis perlucidus translucidus cavum. O "buraco" no céu ocorre devido à formação de cristais de gelo minúsculos em uma camada fina de nuvens. Essas nuvens contêm água em estado super-resfriado, abaixo de zero, mas ainda líquida.