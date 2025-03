Calor volta com tudo e vai fritar Piracicaba a 33ºC

Will Baldine/JP

O calor vai ficar mais intenso após dias de alerta de chuva em Piracicaba. As temperaturas continuam acima dos 30°C e vão subir ainda mais nos próximos dias, segundo a previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Nesta terça-feira (25), a máxima prevista é de 33ºC, com previsão de sol com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada. Na quarta-feira (26), a mínima prevista é de 20°C e a máxima é de 32ºC. A previsão indica dia nublado com chuvisco nos períodos da tarde e da noite.

Na quinta-feira (27), a previsão é de mínima em 19ºC e a máxima em 32ºC. A previsão indica muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas.