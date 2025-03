'Estão conhecendo o governador', diz Bebel sobre pedágios

Segundo o plano do governo, a intenção é conceder a administração da Rodovia Luiz de Queiroz à iniciativa privada. Com isso, está prevista a instalação de três praças de pedágio no trecho entre Americana e Piracicaba. Além disso, outras duas praças de pedágio devem ser instaladas na chamada Estrada Velha de Tupi, que vai até Santa Bárbara d’Oeste e seria uma alternativa para desviar da cobrança na rodovia principal.

Durante encontro na subsede da Apeoesp (Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo) em Americana, a deputada estadual Professora Bebel (PT) criticou a postura do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), que evitou falar com a imprensa sobre a polêmica envolvendo a instalação de pedágios na Rodovia Luiz de Queiroz. O governador esteve na cidade de Santa Bárbara d’Oeste na última segunda-feira (24). No mesmo dia, a reunião na Apeoesp em Americana discutia a mobilização da população da região afetada contra a instalação das praças de pedágio.

“A população começa a conhecer quem é o governador Tarcísio”, disse Bebel. “É um absurdo o que o governador está tentando fazer, vai deixar toda região ilhada com pedágios. Tudo isso, irá pesar no bolso do trabalhador. Não me venha falar de geração de empregos com a privatização destas rodovias, porque empregos não se gera com pedágios”, completou.

Tarcísio de Freitas participou de um evento no Centro de Estudo e Cultura Ambiental de Santa Bárbara d’Oeste, que discutiu os programas UniversalizaSP e Integra Resíduos. O encontro, porém, foi realizado a portas fechadas. Na saída do evento, porém, o governador foi questionado pela imprensa do lado de fora sobre a privatização da rodovia. O governador, porém, apenas disse que é a favor da privatização de rodovias paulistas, incluindo a SP-304. Porém, não respondeu aos questionamentos sobre a instalação dos pedágios.