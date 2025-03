Piracicaba: 4 mortos em 48 horas em acidentes de moto

Piracicaba viveu um fim de semana de luto, com a morte de quatro motociclistas em um intervalo de 48 horas. Os acidentes, ocorridos em diferentes pontos da cidade, vitimaram um homem de 45 anos na rua XV de Novembro, um de 40 anos na Avenida Jaime Pereira, e um jovem de 19 anos, junto com uma adolescente de 16 anos, na Avenida dos Marins. A série de acidentes reacende o debate sobre a segurança viária e a urgência de medidas para conter a violência no trânsito.

A sequência de acidentes fatais teve início na noite de quinta-feira (20), quando o motociclista, na rua XV de Novembro, onde Sinval Souza Silva, de 45 anos faleceu após sofrer um grave acidente no cruzamento entre as ruas XV de Novembro e Rosário, colidindo na lateral de um Chevrolet Onix.

Já na sexta-feira (21), outro acidente vitimou André Mateus Zangirolamo após colidir com outra moto na Avenida Jaime Pereira, no bairro Glebas Califórnia. André, segundo o boletim de ocorrência, faleceu no local do acidente; no outro veiculo estava Jhonatan, que fraturou a costela e teve uma lesão no órgão genital e foi socorrido na UPA da Vila Cristina.