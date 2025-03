VÍDEO: Homem morre após colisão entre motos em Piracicaba

Um motociclista de 40 anos morreu após um grave acidente na noite desta sexta-feira (21), no cruzamento semafórico da avenida Jaime Pereira com a avenida dos Marins, no bairro Glebas Califórnia em Piracicaba.

Segundo informações, a vítima teve sua moto atingida lateralmente e veio à óboto. O condutor da outra moto foi socorrido pelas equipes de resgate do Corpo de Bombeiros com fraturas e lesões para a Unidade de Pronto Atendimento do Vila Cristina.

Além do socorro, policiais militares, peritos e a funerária estiveram no local. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).