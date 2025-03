Morre motociclista que sofreu acidente na rua XV em Piracicaba

O motociclista Sinval Souza Silva, de 45 anos, morreu nesta sexta-feira (21) no hospital, após sofrer um grave acidente no cruzamento semafórico entre as ruas XV de Novembro e Rosário, no centro de Piracicaba.

VEJA MAIS:

O acidente ocorreu na tarde desta quinta-feira (20), quando a moto da vítima bateu na lateral de um Chevrolet Onix no cruzamento das vias. Equipes de resgate socorreram Sinval em estado grave e o encaminharam ao hospital, onde ele morreu no dia seguinte.