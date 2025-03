De graça: Combo Cultural no Engenho está com inscrições abertas

Um dos principais eventos do final de semana, o Passeio Histórico tem inscrições abertas pela internet. As vagas são limitadas a 50 participações. Segundo a Prefeitura de Piracicaba, o passeio histórico percorre o complexo do Engenho Central, destacando a trajetória, importância econômica e social, desde os tempos do Barão de Rezende até a gestão municipal. Durante o percurso, também serão abordados mitos e fatos sobre a escravidão no local.

Começou nesta segunda-feira (24) as inscrições para o Combo Cultural no Engenho Central de Piracicaba, que acontece no próximo sábado (2). O evento gratuito reúne atividades como passeio histórico noturno, exibição de filme, palestra e exposição. O evento é realizado pela Secretaria Municipal da Cultura, e tem como objetivo proporcionar ao público uma experiência imersiva na memória e no patrimônio da cidade.

A sessão especial do filme Piracicaba 1922 ocorre às 19h30, no Galpão 8A do Engenho. Com 120 minutos de duração, o longa-metragem apresenta imagens raras da cidade no início do século passado, com registros de pontos icônicos como a Estação da Paulista, o Matadouro Municipal, o próprio Engenho Central e a Esalq. O filme foi restaurado e digitalizado em 4K pela Urgência Filmes, com apoio da Lei Paulo Gustavo Estadual, do Ministério da Cultura e do Governo do Estado de São Paulo.

Logo após a exibição, o historiador Maurício Beraldo, do Museu Prudente de Moraes, conduz uma palestra aberta ao público, aprofundando o conteúdo histórico retratado no filme e destacando a importância da preservação da memória local. Para Beraldo, o evento é uma oportunidade valiosa de reflexão. “Acredito ser de extrema importância essas atividades, pois resgatam parte de nossa história e nossa memória. Piracicaba é uma cidade historicamente importante, tanto no campo político, quanto nos campos econômico e social", afirma.

Durante todo o evento, o público poderá visitar a exposição organizada pelo Misp (Museu da Imagem e do Som de Piracicaba), com acervo de fotografias, vídeos e equipamentos históricos que retratam a evolução tecnológica e cultural da cidade.