Com filho no colo, jovem esfaqueada buscou ajuda, mas morreu

A notícia da morte da jovem esfaqueada pelo ex-namorado enquanto segurava seu filho no colo, na noite de sábado (19), causou indignação e revolta entre os moradores do Residencial Vida Nova, onde ela morava, e também em muitas outras pessoas de Piracicaba, que manifestaram o desejo de justiça nas redes sociais.

Mesmo gravemente ferida após ser esfaqueada pelo ex, e carregando seu filho de 2 anos, a jovem Marcela Santa Rosa foi forte e conseguiu fugir do agressor, abrigando-se em outro apartamento do mesmo bloco. Ela possuía uma medida protetiva contra o homem.