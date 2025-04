VÍDEO: Homem causa explosão em adega e foge de moto em Piracicaba

Um homem detonou um explosivo na porta de vidro de uma adega no bairro São Jorge, em Piracicaba, na noite desta segunda-feira (21). O ataque aconteceu enquanto o local ainda estava com clientes, que ficaram em pânico com a explosão.

Câmeras de segurança registraram a ação. O suspeito aparentava conhecer o espaço e evitou o campo de visão direto das câmeras. Ele se aproximou da entrada, posicionou o artefato e, com frieza, o acendeu.

A explosão destruiu a porta de vidro e assustou os frequentadores, que correram para os fundos do comércio para se proteger. Após o ataque, o homem fugiu em uma motocicleta.