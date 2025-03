OSP, 125 anos: Jamil Maluf conta como reestruturou a orquestra

Esse ano, além dos 125 anos, a OSP completa 10 anos de reestruturação. A reestruturação foi feita em 2015. Até 2015, a OSP tinha um modelo de orquestra, e a partir de 2015, mudou radicalmente. O concerto inaugural guarda uma relação com os objetivos da orquestra. O concerto inaugural foi em abril de 2015. E aí, nesse concerto, teve um pianista muito importante, o Eduardo Monteiro, que foi o solista. Mas a orquestra tocou, também, a nona sinfonia de Dvorak, que é conhecida como a Sinfonia do Novo Mundo. Eu coloquei com um objetivo muito claro, de dizer ao público piracicabano que, a partir desse concerto, em abril de 2015, a OSP ia mudar completamente e ia acontecer um novo mundo para a orquestra.

A OSP, até essa reestruturação, fazia dois, três concertos por ano. A partir da reestruturação, ela passou a ter um concerto todos os meses. Então, somando os 12 meses do ano, 12 concertos. Fora os extraordinários. E aconteceram os espetáculos didáticos, que são espetáculos que foram pensados para a rede municipal de ensino de Piracicaba. Então, os músicos da orquestra faziam concertos especificamente para as crianças. Isso à parte da temporada. E aí, vieram as apresentações que marcaram época para a Orquestra. Entre elas, a estreia da OSP na Sala São Paulo. A OSP nunca tinha tocado lá. Em 2018, ela fez a sua estreia na Sala São Paulo com um sucesso enorme. A OSP nunca tinha estado no Festival de Inverno de Campos do Jordão, então, ela passou a se apresentar regularmente no Festival de Inverno. E a OSP nunca tinha gravado um especial para a TV Cultura. E ela gravou um especial que ficou muito conhecido na época, e que causou muitas impressões. A TV Cultura, a programação é replicada nas TVs educativas no Brasil inteiro. Então, a OSP ficou conhecida no Brasil inteiro através desse especial.

Os concertos da Orquestra eram gratuitos. De vez em quando tinha alguma coisa para caridade, entrega de um quilo de alimento, mas era gratuito. E apesar de ser gratuito, a orquestra trouxe para Piracicaba alguns dos maiores nomes da música erudita brasileira. João Carlos Martins, Fábio Zanon, Toninho Carrasqueira, Guido Santana, que foi um violinista que ganhou prêmios importantíssimos na Europa. Isso só de instrumentistas, mas teve muito mais. Cantores, já foram vários cantores, mas duas especialmente se destacaram. Uma é a Gabriela Patche, e a outra é a Eliane Coelho, que é a cantora brasileira de maior sucesso internacional. Nós levamos solistas da MPB. Então, por exemplo, na música regional, Ivan Vilela se apresentou com a Orquestra, coisa que não se fazia. André Mehmari, Bebé Salvego, que na época estava sendo lançada na música popular, e vários nomes. Maestros, também vários. Mas eu quero destacar dois: Roberto Tibiriçá e Erica Hendrickson. Fora isso, a OSP tocou também em espetáculos com companhias de teatro. Ela fez vários espetáculos cênicos com a Companhia Imago.

A reestruturação foi uma conjugação de talentos com vontade de fazer e fazer bem. Então, foi uma feliz coincidência de talentos em vários aspectos na orquestra, tanto a equipe artística, quanto na equipe administrativa. para que essa reestruturação fosse possível, a OSP começou a contar com um pagamento anual da orquestra. Também a orquestra percebeu um apoio muito expressivo da iniciativa privada, de várias empresas piracicabanas. Outra coisa importante foi a divulgação nos principais órgãos de imprensa de Piracicaba, destacando o Jornal de Piracicaba que todo mês abria suas páginas para divulgar os concertos. Além da equipe técnica e artística e, por fim, mas não em último lugar, do excepcional talento dos músicos recém chegados. Aqueles que passaram no teste. Houve um teste em março de 2015. A orquestra estreou em abril, em março foi feito um teste na orquestra inteira. De repente vieram alguns dos talentos principais de Piracicaba, da região de Piracicaba, cidades perto, como Tatuí, que tem conservatório. Essa legião de talentos que tornaram possível que a orquestra fizesse uma temporada tão significativa quanto essa.



Repassando um pouco da história da OSP ela fez sua primeira apresentação em 24 de março de 1900 com o maestro espanhol Lázaro Lozano, depois em 1914 temos registro desse mesmo grupo se apresentando com o maestro Fabiano Lozano (irmão mais novo de Lázaro) e em 1934, sob a regência do maestro Benedito Dutra Teixeira e em 1934 com o maestro holandês Edgard Van Den Branden, passando depois ao maestro Ernst Mahle nos anos 1950, já nos palcos da Escola de Música de Piracicaba, até ser assumida pelo maestro Edildo Rizzi em 1997. Pode nos contar um pouco mais como foi essa retomada e reformulação em 2015?

Se não tivesse havido tudo o que houve, não teria a reestruturação. As pessoas que construíram a OSP antes de 2015 foram desbravadores. Não era fácil tocar uma orquestra do jeito que foi feito a OSP. A OSP não é uma orquestra da prefeitura. Nunca foi e não é. Ela tem a prefeitura como uma grande apoiadora, mas não é. O que torna a tarefa das pessoas que vieram antes mais difícil ainda. Porque, quando a orquestra é da prefeitura, a prefeitura paga salário. E quando a orquestra não pertence à prefeitura, a prefeitura dá um valor e as pessoas só ganham quando tocam. Então, você pode imaginar que antes da reestruturação, como não tocava muito, o que as pessoas ganhavam não era significativo. Então, eu acho que elas participavam da orquestra mais pelo amor à música, e isso é importante.

Eu acho que o amor à música sempre foi muito presente porque Piracicaba é uma cidade que tem uma tradição musical muito importante. Não se pode esquecer da Escola de Música de Piracicaba e tudo o que ela fez. Era uma cidade pronta para ter uma orquestra como a OSP. Eu não vivi essa fase anterior à reestruturação com a familiaridade para poder descrever exatamente como era. O que eu mostrei agora são os pontos que a orquestra passou para uma nova realidade. Mas sem dizer, em hipótese alguma, que a realidade anterior não era importante. Era muito importante. Se não tivesse havido OSP desde 1900, não teria reestruturação.