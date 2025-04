A caminho de velório, motorista derruba poste em Piracicaba

Um carro bateu e derrubou um poste na manhã nesta quarta-feira (24), na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), perto da “Rotatória do Peixe” em Piracicaba. A passageira de 56 anos, foi socorrida em estado de choque.

O motorista, que mora em Guarulhos, chegava para o velório do genro na cidade quando se confundiu com as instruções do GPS. Ele perdeu o controle do carro, subiu no canteiro e acabou batendo na grade de proteção e em um poste, que ficou energizado. A área foi isolada por segurança.

Uma mulher de 56 anos que estava no carro se machucou e foi levada pelos bombeiros para a Unidade de Pronto Atendimento da Vila Rezende (UPA).