Sarau das Artes celebra a chegada do outono com evento

O Museu Prudente de Moraes, em parceria com a Academia Piracicabana de Letras (APL), promove na quinta-feira, 27/03, às 19h, o Sarau das Artes: Quando o Outono Chegar. O evento, que marca o início de um ciclo cultural na cidade, contará com apresentações musicais, declamações de poesias, literatura, canto, dança, artes plásticas, contação de histórias e esquetes teatrais.

A primeira edição do Sarau terá como tema principal o Outono, estação que começou dia 20/03. Sob a coordenação da escritora Elisabete Bortolin, membro da APL, o evento homenageará a escritora e acadêmica Carmem Pilotto. Também será feita uma homenagem especial a Ana Marly Jacobino, idealizadora do tradicional Sarau Literário Piracicabano.

Sobre a iniciativa, Elisabete Bortolin destaca: "Com muita honra, aceitei a missão de revitalizar os Saraus Literários, tradição cultural de Piracicaba. No evento Quando o Outono Chegar, daremos espaço à literatura, música, teatro e artes, reunindo talentos consagrados e abrindo portas para novos escritores, músicos e artistas plásticos. Os próximos Saraus, seguindo as estações do ano, continuarão valorizando a produção local e regional, incentivando o surgimento de novas vozes na cena cultural."