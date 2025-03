Conheça o alimento no café da manhã que protege contra o câncer

Publicado na revista Gut Microbes, o estudo revela que a proteção pode ocorrer por meio de alterações no microbioma intestinal. A pesquisa se baseou em dados de estudos de longo prazo, nos quais participantes foram acompanhados por décadas. Os resultados indicaram que aqueles que consumiam pelo menos duas porções de iogurte por semana apresentavam uma taxa menor de câncer colorretal com presença de Bifidobacterium, uma bactéria encontrada no iogurte.

O iogurte, amplamente consumido no café da manhã ou lanche da tarde, tem sido associado a benefícios para a saúde intestinal, como o equilíbrio da flora intestinal, a digestão e até mesmo a sensação de saciedade. Recentemente, pesquisadores da Universidade de Harvard e do Mass General Brigham sugeriram que o consumo regular desse alimento pode estar relacionado a um risco reduzido de desenvolver câncer de intestino.

Essa bactéria foi detectada em aproximadamente 30% dos tumores de pacientes diagnosticados com câncer colorretal. A presença do Bifidobacterium está relacionada a um tipo específico da doença, o câncer de cólon proximal, que ocorre no lado direito do cólon. O estudo sugere que o consumo regular de iogurte pode reduzir o risco dessa forma de câncer.

O que dizem os especialistas?

Apesar dos resultados promissores, os pesquisadores destacam que mais investigações são necessárias para confirmar a relação entre o consumo de iogurte e a prevenção do câncer de intestino. Tomotaka Ugai, coautor sênior do estudo, ressaltou a importância dessa descoberta: “Há muito tempo acredita-se que iogurte e outros produtos lácteos fermentados são benéficos para a saúde gastrointestinal. Nossas novas descobertas sugerem que esse efeito protetor pode ser específico para tumores Bifidobacterium-positivos.”

Os especialistas alertam, no entanto, que o iogurte deve ser parte de um estilo de vida equilibrado, que inclua uma alimentação saudável, prática regular de exercícios e acompanhamento médico frequente.