Bebê nasce em parto emocionante com apoio da PM em Piracicaba

A madrugada desta quarta-feira (19) foi de pura emoção para um casal de Piracicaba. Às pressas, o marido acionou a Policia Militar ao perceber que o bebê não podia mais esperar.

No quarto do casal, a mãe já sentia as contrações intensas quando a ajuda chegou. Com calma e apoio, ela trouxe Liam ao mundo ali mesmo, em casa, em um parto rápido e inesquecível, com apoio físico e psicológico da equipe da Polícia Militar.