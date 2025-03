Outono chega em Piracicaba e traz alerta de chuva intensa

O outono começou com previsão de chuva em Piracicaba. A cidade entrou em alerta do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) para chuvas intensas. O aviso indica que a cidade pode ter chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia. Além disso, há chances de vendavais, com ventos de até 60 quilômetros por hora. O aviso é válido até, pelo menos, quinta-feira (20), às 10h. Antes disso, a cidade esteve em alerta para tempestade, que foi finalizado às 10h desta quarta.

Segundo a previsão do tempo, nesta quinta-feira a cidade terá o céu encoberto por nuvens durante todo o dia. A máxima prevista é de 31ºC. Na sexta-feira (21), a mínima prevista será de 14ºC e a máxima, 33ºC. Não há, porém, previsão de chuva para este dia. No sábado (22), a mínima prevista é de 16ºC e a máxima é de 33ºC, com tempo fechado por nuvens durante todo o dia